MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis uyardı, vatandaşlar dinlemedi: 'Zehirli olabilir...'
GeriGündem Polis uyardı, vatandaşlar dinlemedi: 'Zehirli olabilir...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sinan HARMANCI/DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Polis uyardı, vatandaşlar dinlemedi: 'Zehirli olabilir...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis uyardı, vatandaşlar dinlemedi: 'Zehirli olabilir...'
Abone Olgoogle-news

Amasya'da balık ölümleri yaşanan Yeşilırmak Nehri'nde polisin 'Zehirli olabilir' uyarısına rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü. 

8
  • Vatandaşlar, polisin balıklar zehirli olabilir uyarısını dinlemedi
  • Vatandaşlar, polisin balıklar zehirli olabilir uyarısını dinlemedi
  • Vatandaşlar, polisin balıklar zehirli olabilir uyarısını dinlemedi
  • Vatandaşlar, polisin balıklar zehirli olabilir uyarısını dinlemedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta kuraklık sonucu su seviyesi ve oksijenin azalması nedeniyle 3 gün önce Yazı Bağları Mahallesi bölgesinde balık ölümleri görülmeye başlandı. Sürüklenen ölü balıklar kent merkezine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar nehre girerek balıkları avladı, bazıları ise kıyıda çok sayıda balığın çırpınmasını endişeyle izledi, onları suya atarak yaşatmaya çalıştı. Vatandaşlar gün boyunca oltalar ve elleriyle balık tuttu. Zabıtalar ve polis ekipleri sık sık 'Irmaktan balık tutmayalım. Zehirli olabilir' uyarısı yaptı.

VALİ: SU AZALDI

Olağanüstü kuraklık riski bulunan kentin yeterli miktarda yağmur alamadığını belirten Amasya Valisi Masatlı, "Şu anda kar olması gerekiyordu. Dolayısıyla ırmak sathında su seviyesi çok azaldı. Balıkların oksijen ihtiyacı var. Az sularda oksijen azalır. Bizim deredeki kalan oksijen miktarı yüzde 5 seviyesinde. Suyun azalmasıyla oksijen de azalıyor. Dolayısıyla balıkların solungaçlarına çamur türü şeyler dolmaya başlıyor. Hem de solumada güçlük çekiyorlar. Ama öyle söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle