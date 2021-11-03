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Polis Twitch’e girdi

#Twitch#Vurgun#Polis
Polis Twitch’e girdi

Twitch üzerinden yaklaşık 10 milyon dolarlık vurgun yapıldığı iddialarının ardından ‘Temiz Twitch’ kampanyasını başlatan isimlerden ‘Jahrein’ lakaplı Ahmet Sonuç bilgisine başvurulmak üzere Emniyet’e çağrıldı. İddialara göre, kredi kartı bilgilerini çalan bilgisayar korsanları, paraları anlaştıkları Twitch yayıncılarına aktararak akladı.

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Kredi kartlarından çalınan yaklaşık 10 milyon doların Twitch yayıncıları üzerinden aklandığı iddiaları geçen günlerde sosyal medyanın gündemine düştü. Paylaşılan 125 GB’lik belgelerde, Twitch yayıncılarının nasıl para kazandıkları ve dudak uçuklatan bağışlar aldıkları anlatılıyordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de konuyu TBMM gündemine taşıdı ve hazırladığı önergeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı geniş çaplı soruşturmada İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne konunun araştırılması talimatı verdi. Siber polis, sosyal medyada yürütülen ‘Temiz Twitch’ kampanyasının öncülerinden ‘Jahrein’ lakaplı Ahmet Sonuç’u bilgisine başvurmak için Emniyet’e davet etti.

İddiaya göre, başkalarına ait kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılık şebekeleri bazı Twitch yayıncıları ile anlaşma yaptı. Çalınan kartlarla Twitch üzerinden bağış için oluşturulmuş ‘Bit’ satın alındı. Yayıncılar kendilerine gönderilen paradan belli bir komisyon aldıktan sonra kalanı dolandırıcıların kripto hesaplarına aktardı. Bazı yayıncılar ‘Temiz Twitch’ kampanyasının ardından hesaplarını kapattı. Aklanan paranın büyüklüğünün 9.7 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu öne sürülüyor.

‘10 BİN LİRA ÇEKİLDİ’

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Twitch üzerinden dolandırıldığını sosyal medya hesabından paylaşan Didem Akay, ‘Twitchsupport’ hesabını etiketleyerek, “Twitch’te aboneliğim yok. Bugün Twitch olarak kredi kartımdan onayım olmadan toplam 10 bin TL çekilmiştir. İncelenip iadesini talep ediyorum” yazdı.

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#Twitch#Vurgun#Polis

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