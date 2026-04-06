Polis Teşkilatı 181 yaşında

Polis Haftası’nı kutlamak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden motorize birliklerle başlayan kortej, tarihi Sultanahmet Meydanı’nda son buldu. Meydana gelen polis aileleri ve çocukları, Türk bayraklarıyla Polis Haftası’nı coşkuyla kutladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları için motorize birliklerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayan polis korteji, Sultanahmet Meydanı’nda son buldu. Motorize ve atlı birlikler ile helikopter ve akrobasi ekiplerinin katıldığı kortej, aileler ve turistler tarafından büyük ilgi gördü. Polis haftasını kutlamak için meydana gelen polis aileleri, çocukları bol bol fotoğraf çektirdi.

Polis ve asker üniforması giyerek ellerinde bayraklarla kutlamalara katılan çocuklar, aileleriyle gurur dolu anları paylaştı.

Giydiği özel harekât üniformasıyla polislerin ilgi odağı olan 7 yaşındaki Ayberk, “Büyünce polis ya da öğretmen olmak istiyorum. Aslında yunus polisi olmak istiyorum ama babam özel harekâtçı diye bu üniformayı giydim. İçim kıpır kıpır, mutluyum, polislerimizin haftası kutlu olsun” dedi.

SELAMİ YILDIZ: BİZ BU ŞEHRİN EMNİYETİYİZ

Sultanahmet Meydanı’na gelerek kutlamalara katılan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü kutlayarak, “181 yıldır milletimize hizmetle, şanla, şerefle görev yapmakta olan teşkilatımız, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden bu görevi yapmakta. Bu uğurda şehit olan şehitlerimizi rahmetle minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milletimize hizmet en büyük gurur. Biz bu şehrin emniyetiyiz, bu şehir bizim şehrimiz” dedi.

Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleşen polis haftası kutlamaları, motorize ve atlı birlikler tarafından yapılan akrobasi gösterisinin ardından sona erdi.