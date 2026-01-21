×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polis telsizinde duygulandıran anons

Güncelleme Tarihi:

#Polis#Telsiz#Emeklilik
Polis telsizinde duygulandıran anons
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 11:11

Amasya’da polis memuru Fazlı Candan (55), meslekteki son gününde telsizden yaptığı anonsla mesai arkadaşlarına veda ederek emekliliğe ayrıldı.

Haberin Devamı

Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatını noktalayan ve son 10 yılını ise Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde geçiren Fazlı Candan, emeklilik dilekçesinin ardından telsiz başına geçti. Mesai arkadaşları ve amirlerine seslenen Candan, duygusal bir veda anonsu gerçekleştirdi. Candan anonsunda, "30 yıllık meslek hayatımı bugün itibariyle sonlandırmış bulunuyor, isteğe bağlı emekliliğe ayrıldım. Mesleğim süresince beraber çalıştığım mesai arkadaşlarıma ve amirlerime hakkım helal olsun. Rabbim sizlerin ayağına taş değdirmesin, sizleri korusun. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınOtobüs bagajında taşıdılar Zabıta ekipleri otogarda ele geçirdi, hepsi imha edildiOtobüs bagajında taşıdılar! Zabıta ekipleri otogarda ele geçirdi, hepsi imha edildiHaberi görüntüle

Fazlı Candan’ın veda anonsuna Haber Merkezi de telsiz üzerinden karşılık verdi. Merkezden yapılan anonsta, "Merkez olarak bizim de hakkımız helal olsun. Size emeklilik hayatınızda ailenizle birlikte huzurlu, sağlıklı bir emeklilik hayatı diliyorum. Yolunuz açık olsun” denildi. 

Haberin Devamı

Polis telsizinde duygulandıran anons

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polis#Telsiz#Emeklilik

BAKMADAN GEÇME!