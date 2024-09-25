×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polis Telli’yi şehit eden Anacur çetesine 17 tahliye

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kâğıthan#Şehit
Polis Telli’yi şehit eden Anacur çetesine 17 tahliye
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 07:00

İstanbul Kâğıthane’de polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği, 1 polis memurunun ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada 17 sanık tahliye edildi.

Haberin Devamı

25 Ağustos 2023’te, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği, polis memuru A.Y.Ç.’nin ise ağır yaralandığı olaya ilişkin 30’u tutuklu 51 sanık hakkında dava açılmıştı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Ozan Anucur, “Polis olduklarını kesinlikle düşünmedik ” dedi.

 Müşteki polis memuru B.Ö. ise “Kapıyı çaldık, polis olduğumuzu söyleyip ‘açın’ dedik. Polis olduğumuzu biliyorlardı” diye konuştu. Mahkeme heyeti, ‘Anacur çetesi’ üyesi olduğu belirtilen sanıklardan 17’sini yurtdışına çıkış ve imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kâğıthan#Şehit

BAKMADAN GEÇME!