Polis Telli’yi şehit eden Anacur çetesine 17 tahliye

Haberin Devamı

25 Ağustos 2023’te, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği, polis memuru A.Y.Ç.’nin ise ağır yaralandığı olaya ilişkin 30’u tutuklu 51 sanık hakkında dava açılmıştı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Ozan Anucur, “Polis olduklarını kesinlikle düşünmedik ” dedi.

Müşteki polis memuru B.Ö. ise “Kapıyı çaldık, polis olduğumuzu söyleyip ‘açın’ dedik. Polis olduğumuzu biliyorlardı” diye konuştu. Mahkeme heyeti, ‘Anacur çetesi’ üyesi olduğu belirtilen sanıklardan 17’sini yurtdışına çıkış ve imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye etti.