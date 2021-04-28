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Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 28.04.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Polis tek tek durdurdu... Ceza yağdı!

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Polis tek tek durdurdu... Ceza yağdı!

Maltepe D-100 Karayolu'nda usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde taşıdığı kimse olmamasına rağmen, siren çalarak ilerleyen adliye aracı sürücüsü ve içinde hasta olmadığı halde geçiş üstünlüğü sağlayarak emniyet şeridine giren 2 ambulans şoförüne cezai işlem uygulandı. 13 araç sürücüsüne toplam 25 bin 729 lira ceza yazıldı.

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  • Çakarlı araç ve emniyet şeridi denetiminde kural ihlali yapanlara ceza yağdı
  • Çakarlı araç ve emniyet şeridi denetiminde kural ihlali yapanlara ceza yağdı
  • Çakarlı araç ve emniyet şeridi denetiminde kural ihlali yapanlara ceza yağdı
  • Çakarlı araç ve emniyet şeridi denetiminde kural ihlali yapanlara ceza yağdı
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İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu. Denetimde kural ihlalinin yapıldığı araçlar tek tek tespit edildi. Usulsüz çakar kullandığı ve emniyet şeridinde ilerlediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yağdı. Taşıdığı kimse olmamasına rağmen siren çalarak ilerleyen bir adliye servis aracı sürücüsüne ceza kesildi.

Polis tek tek durdurdu... Ceza yağdı

Bir kişi de, çakar siren sistemi olan aracının Ulaştırma Bakanlığı'nın makam aracı olduğunu iddia etti. Yapılan incelemede bu aracın koruma kararı bulunmadığı ortaya çıktı. Sürücüye, usulsüz çakar sistemi bulundurarak emniyet şeridini kullandığı için toplam 2 bin 678 lira ceza verildi. Polis ekipleri, siren çalarak ilerleyen ambulansların da içini kontrol etti. Levent FSM Köprüsü istikametinde ve Maltepe D-100 Karayolu'ndaki denetim noktalarında iki farklı ambulansın içinde hasta olmadığı ve buna karşın siren çalarak ilerledikleri görüldü.

Polis tek tek durdurdu... Ceza yağdı

Özel ambulans şoförlerinin her birine emniyet şeridi kullanmaktan bin 339 lira ve geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz kullanmaktan 144 lira olmak üzere toplamda 2 bin 966 lira ceza yazıldı. Öte yandan, emniyete şeridini kullanırken durdurulan 5 araç sürücüsüne bin 339'er lira cezai işlem uygulandı. Denetim sonunda 13 araç sürücüsüne, usulsüz çakar sistemi kullanarak emniyet şeridine girmekten toplam 25 bin 729 lira idari para cezası uygulandı.

Polis tek tek durdurdu... Ceza yağdı

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