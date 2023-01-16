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Polis taksiye Arap turist gibi bindi! Taksiciye ceza yağdı

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#İstanbul#Polis#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 15:19

İstanbul'da polis, Arap turist gibi bindiği taksiyi yolculuk sırasında cep telefonuyla kaydetti. Taksimetre açmayan yolculuk boyunca telefonla oynayan taksici ceza yemekten kurtulamadı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, taksilere yönelik denetim yaptı.

Denetimde görev alan bir polis, Sirkeci'den taksiye Arap müşteri gibi bindi. Taksici, İkitelli'deki bir AVM'ye gitmek istediğini söyleyen yolcusundan taksimetre açmadan 300 lira istedi.

Polis taksiye Arap turist gibi bindi Taksiciye ceza yağdı

polis, taksi sürücüsünün taksimetre açmadığını, seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini ve gazete okuduğunu cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Daha sonra Eminönü'ndeki denetim noktasına getirilen sürücüye taksimetre açmamaktan bin 979 lira, telefon ile ilgilenmekten 951 lira cezai işlem uygulandı.

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#İstanbul#Polis#Taksi

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