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Polis sürücüyü ateş ederek durdurabildi, 4 araç hasar gördü

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#Polis#Kovalamaca#Uyuşturucu
Polis sürücüyü ateş ederek durdurabildi, 4 araç hasar gördü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 19:26

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken 4 ekip otosuna çarpan Güven U. (40), otomobilinin lastiklerine ateş açılarak durdurulabildi.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana geldi. Kötekli Mahallesi sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin araç içerisinde uçucu madde kullandığını bildirdi.

Polis sürücüyü ateş ederek durdurabildi, 4 araç hasar gördü

4 POLİS ARACINDA HASARA NEDEN OLDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü Güven U., polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Menteşe yönüne giden otomobilin sürücüsü Güven U., takip sırasında 4 polis aracına çarparak hasara neden oldu.

Polis sürücüyü ateş ederek durdurabildi, 4 araç hasar gördü

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 LASTİKLERİN PATLAMASIYLA DURDURULABİLDİ

Hafif yaralanan Güven U.'nun araç trafiği ve yayalar için risk oluşturan kaçışı, polisin otomobilin lastiklerine ateş açmasıyla sona erdi. Aracının lastiklerinin patlamasıyla durdurulan Güven U. gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede Güven U.'nun uçucu madde etkisinde olduğu tespit edildi. Güven U.'nun hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

 

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#Polis#Kovalamaca#Uyuşturucu

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