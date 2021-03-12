Polis şüpheyle durdurdu, üzerinden tarihi eserler çıktı

Zara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı denetimler sırasında, şüphe üzerine 1 kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerini arayan ekipler, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1 haç, 3 yüzük ve 25 sikke ele geçirdi. Malzemeler, incelenmesi için Sivas Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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