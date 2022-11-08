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Polis şüphelendi, takip etti, suçüstü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 10:59

İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine polisin takip ettiği şüpheli cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yolcuyu takibe aldı. Şüpheli uyuyan kadın yolcunun yanına oturdu. Etrafına bir süre bakan şüpheli, yolcunun yanındaki cep telefonunu alarak uzaklaştı.

Polis şüphelendi, takip etti, suçüstü yakalandı
Hırsızlık anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Polisin takip ettiği şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 31 hırsızlık suçundan kaydı olan Feyzi T. olduğu belirlendi.

Polis şüphelendi, takip etti, suçüstü yakalandı
Feyzi T'nin daha önce de havalimanında cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi. İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Polis şüphelendi, takip etti, suçüstü yakalandı

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#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Hırsız

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