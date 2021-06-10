MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis şüphelendi, durdurdu! Elindeki poşetten 6 tane BionTech aşısı çıktı... Aşıyı satmak ve almak isteyen 2 kişi gözaltında
GeriGündem Polis şüphelendi, durdurdu! Elindeki poşetten 6 tane BionTech aşısı çıktı... Aşıyı satmak ve almak isteyen 2 kişi gözaltında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA - AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Polis şüphelendi, durdurdu! Elindeki poşetten 6 tane BionTech aşısı çıktı... Aşıyı satmak ve almak isteyen 2 kişi gözaltında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Şişli'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısını para karşılığında satmak isteyen K.D. ile bu aşılardan 3 tane satın almak isteyen M.Ş. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran 21.45 sıralarında Dolapdere Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Polis, isminin K.D. (39) olduğunu belirlediği kişinin üzerinde ve elindeki poşette arama yaptı. K.D'nin elindeki poşette, hastanelerde aşı olarak koronavirüs tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccıne" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirilmesi üzerine, şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin aşıları M.Ş. isimli bir kişiye satmak için bulundurduğu belirlendi. Çalışmaların devamında dolaylı müzakere yürüten polis, şüpheli K.D. ile M.Ş. arasında irtibat sağlayarak belirlenen adreste buluşma ayarladı.
Buluşma adresine gelen M.Ş. (33) de gözaltına alındı. M.Ş'nin yapılan üst aramasında ele geçirilen 10 bin lira ile K.D'den 3 adet aşı satın almak istediği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis şüphelendi, durdurdu Elindeki poşetten 6 tane BionTech aşısı çıktı... Aşıyı satmak ve almak isteyen 2 kişi gözaltında

Sayım yapılınca ortaya çıktı Mersinde kayıp koronavirüs aşılarıyla ilgili soruşturma
Sayım yapılınca ortaya çıktı! Mersin'de kayıp koronavirüs aşılarıyla ilgili soruşturma

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi