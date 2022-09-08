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Polis şüphe üzerine durdurdu, midesinden eroin çıktı

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#Eroin#Uyuşturucu#Polis
Polis şüphe üzerine durdurdu, midesinden eroin çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 10:02

Erzurum'da polisin durdurarak, şüphe üzerine hastaneye götürdüğü İran uyruklu 2 kişinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Erzurum yolunda aracı durdurdu. Polis, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçtaki 2 kişiden şüphelenince muayene için hastaneye götürdü ve röntgen çekildi. İran uyruklu kişilerin midesinde kapsüller olduğu görüldü.

Hastanede yapılan işlem sonrası 2 şüphelinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ali F. ile Saman G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis şüphe üzerine durdurdu, midesinden eroin çıktı

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#Eroin#Uyuşturucu#Polis

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