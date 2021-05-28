MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis şüphe üzerine durdurdu! 36 göçmen böyle yakalandı
GeriGündem Polis şüphe üzerine durdurdu! 36 göçmen böyle yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2021 - 08:36 | Son Güncelleme:

Polis şüphe üzerine durdurdu! 36 göçmen böyle yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis şüphe üzerine durdurdu! 36 göçmen böyle yakalandı

Ankara'da polisin şüphe üzerine durdurduğu 3 minibüste, 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin İran üzerinden yurda giriş yaparak Ağrı ve Van'dan Ankara'ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Diyarbakır'dan yola çıkan üç minibüsü Niğde-Ankara Otoyolu'nun Gölbaşı girişinde durduran ekipler, araçlarda 'balık istifi' vaziyetinde çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı.

Polis şüphe üzerine durdurdu 36 göçmen böyle yakalandı

Pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 23'ü Afganistan, 9'u Pakistan ve 4'ü Bangladeş uyruklu toplam 36 düzensiz göçmenin yola çıktığı minibüslerin şoförleri E.A. ve L.A. ve D.Ş yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği, 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi