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Polis, silah kaçakçısını müşteri gibi iletişime geçip yakaladı

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#Bursa#Osmangazi#Silah Kaçakçılığı
Polis, silah kaçakçısını müşteri gibi iletişime geçip yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 16:40

Bursa'da, polis ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli İ.G.'yi, müşteri gibi temasa geçip yakaladı. Evinde 7 tabanca, 2 kılıç ve 2 komando bıçağı ele geçirilen İ.G. tutuklandı.

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Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerinin istihbarat çalışmalarında, İ.G. isimli kişinin yasa dışı yollarla getirdiği silahları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, yaklaşık 1 ay boyunca adım adım izledikleri İ.G.'nin silahları sakladığı yeri belirlemek için müşteri gibi temasa geçti.

Satacağı tabancayı almak için Yunuseli Mahallesi'ndeki evine giren şüphelinin silahları burada sakladığını tespit eden ekipler, operasyon yaptı. Ekipler, şüpheliyi satışı gerçekleştirmek için evinden çıkarken yakaladı.

Polis, silah kaçakçısını müşteri gibi iletişime geçip yakaladı

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Evde yapılan aramada 2 komando bıçağı, 2 kılıç, 7 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Bursa#Osmangazi#Silah Kaçakçılığı

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