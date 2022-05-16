Polis otosuyla video çekti! Sınır dışı edilecek

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Suriyeli B.H., resmi polis aracı kullanırken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı ise B.H.'ye tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalarda B.H.'nin, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir oto tamircide çalıştığı, tamir için getirilen resmi polis otosunu oto yıkamaya götürdüğü sırada videoyu çektiği ortaya çıktı. Eyüpsultan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'ndeki evine gelen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde videoyu 8 ay önce çektiğini söylediği öğrenildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Şüpheli hakkında “Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçundan adli işlem başlatılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlattı.