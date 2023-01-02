Polis otosu 'dur' ihtarına uymayan aracı kovalarken kaza yaptı: 1 yaralı

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Geçtiğimiz günlerde Hıdırağa Mahallesi’nde devriye atan polis ekipleri, şüpheli bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ikazına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda kovalamaca sürerken, tüm uyarılara rağmen kaçan sürücü aracını polis otosunun üzerine sürdü. Yoldan çıkan polis otosu, kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazada polis memuru M.H. hafif yaralanırken, şüpheli sürücü ise kaçmaya devam etti. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dakikalar sonra Türkgücü OSB’de aracı yakalaması ile kovalamaca son buldu.



Otomobil sürücüsü O.K., polis aracının kaza yapmasına kendisinin neden olmadığını, sürücünün başka bir kişi olduğunu iddia etti. Gözaltına alınan O.K., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.