Polis ot biçerken uçurumdan düştü

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası’nda dün akşam saatlerinde polis memuru Ahmet Çavuş, babası Ali Rıza Çavuş ile birlikte ot biçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan Çavuş’u kurtarmaya çalışan baba Ali Rıza Çavuş da uçuruma düşerek ayağını kırdı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde polis memuru Ahmet Çavuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı baba ise uçurumdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Ahmet Çavuş bugün Sertkaya Mahallesi Merkez Camisi’nde kılınacak öğlen namazına müteakip toprağa verilecek.

BAYBURT’TA GÖREVLİYDİ

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi’nde görevli polis memuru Ahmet Çavuş’un izinli olarak geldiği memleketi Trabzon’da yaşamını yitirmesinin ardından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan taziye mesajı yayımladı.