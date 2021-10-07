Polis onu her yerde aradı... Cani baba!

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Erzurum’da Ebubekir Sıddık Ş. (38), 1 Ekim günü Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi’ndeki evlerinde, kızı D.Ş. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Ebubekir Sıddık Ş. tartışma sırasında eline geçirdiği bıçağı defalarca kızına sapladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan D.Ş., komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SAKLANSA DA KAÇAMADI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kurtuluş ve Şehitler mahalleleri ile sanayi sitelerinde arama yapan; metruk binalar, park ve bahçeleri kontrol eden ekipler, şüpheliyi Horasan-Erzurum karayolunda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebubekir Sıddık Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.