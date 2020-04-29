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Haber Giriş: 29.04.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Polis onu çatıda yakaladı!

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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ilginç bir görüntü cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan bir vatandaş çatıya çıkıp hayatını tehlikeye atınca karşısında polis drone'u buldu. Drone tarafından uyarılan şahıs hemen aşağıya indi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, drone ile yaptıkları sokak denetimlerinde ilginç sahnelerle karşılaşıyor. 26 Nisan Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kişi canını hiçe sayarak çatıya çıktı.

Polis onu çatıda yakaladı

Burada hava alıp etrafa bakan şahıs bir anda karşısında, polis drone’unu gördü. İlk başta vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.

Polis onu çatıda yakaladı

Drone ile uyarılan şahıs çatıdan inmek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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