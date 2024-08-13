Polis Ã¶nce ceza kesti ardÄ±ndan ver ara gazÄ± deyip Ã§Ä±kan sesi dinletti

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Olay, DarÄ±ca ilÃ§esinde meydana geldi. AbartÄ± egzoz sesiyle Ã§evreyi rahatsÄ±z eden 41 MA 6710 plakalÄ± motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ihbar edildi. Trafik polisleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ durdurdu.

Motosiklette yapÄ±lan incelemede egzozun orijinal olmadÄ±ÄŸÄ± ve ses desibelinin fazla olduÄŸunu tespit edildi. AbartÄ± egzoz kullanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 6 bin 439 TL para cezasÄ± uygulanÄ±rken, motosiklet de trafikten menedildi.

'VER ARA GAZI'

Ã–te yandan trafik polisleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ egzoza yaklaÅŸtÄ±rarak sesini dinletti. Cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde; trafik polisinin sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ motosikletin egzozunun olduÄŸu kÄ±sma gÃ¶tÃ¼rÃ¼p, bir baÅŸka kiÅŸiye 'Ver ara gazÄ±' dediÄŸi anlar yer aldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ye abartÄ± egzoz sesini dinleten polis, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 'Bunu yaptÄ±r' derken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n 'Abi yaptÄ±racaÄŸÄ±m zaten' dediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yansÄ±dÄ±.

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