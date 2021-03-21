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Anıl ATAR/ADANA (DHA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ şüphelisi yakalandı

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Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ şüphelisi yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Fatma D. polis ekiplerince yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu ve polis okulu ablalarının kaldığı evlerden sorumlu belirtilen Fatma D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Fatma D.’nin kentte olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda Fatma D.’yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Fatma D.’nin örgütün şifreli haberleşme uygulaması ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu, örgüt ele başı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’daki hesabına para yatırdığı, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Fatma D.’nin polis okulu ablalarının kaldığı evlerden sorumlu olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Fatma D. tutuklandı.

 

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