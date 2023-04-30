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Polis okullarına 10 bin yeni öğrenci

Güncelleme Tarihi:

#Polis#Polis Akademisi#İlan
Polis okullarına 10 bin yeni öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 07:00

EMNİYET Genel Müdürlüğü Polis Akademisi’ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

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İlana göre, lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 yılı ‘Kamu Personeli Seçme Sınavları’nın birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından yönetmeliğe uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın ve ön lisans mezunu 1700 erkek ile 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak. Adaylar, 1-19 Mayıs tarihleri arasında ‘www.pa.edu.tr’ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

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#Polis#Polis Akademisi#İlan

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