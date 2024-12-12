Polis müdürlerine ‘sızıntı’ soruşturması

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Bu yargılama sürerken, Ayhan Bora Kaplan’ın verdiği ifadenin FETÖ firarisi Cevheri Güven’in görüntüsüyle birlikte yayınlanması üzerine başlatılan soruşturmada ise Narkotik Şubede görevli polis memuru Serkan Dinçer’e ulaşıldı. Dinçer, Kaplan’ın ifadesini Cevheri Güven’e ulaştırdığı iddiasıyla tutuklandı.

ÖRGÜTE YARDIM SUÇLAMASI

Dinçer’in dijital incelemesinin ardından “tespit edilen bazı hususlar” nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görev yapan polis müdürleri Çelik, Öner ve Demircan’ı mevcutlu olarak ifadeye çağırdı. Polis müdürlerine, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlaması yöneltildi. Şüpheli polis müdürlerine Ayhan Bora Kaplan’ın ifade metninin Cevheri Güven’e nasıl ulaştırıldığı soruldu. “Kaplan’ın ifadesini siz mi sızdırdınız” sorusuna şüpheli polislerin, kendilerinin FETÖ ile mücadele eden isimler olduğunu, söz konusu ifadeyi göndermelerinin söz konusu olmadığını anlattığı öğrenildi.

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3’Ü DE SERBEST

Polis müdürleri Çelik, Öner ve Demircan savcılıkta serbest bırakıldı. Gizli tanığın firarı ile soruşturmasında açığa alınan polis müdürleri Çelik, Öner ve Demircan geçen hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla göreve dönmüştü.