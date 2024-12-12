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Polis müdürlerine ‘sızıntı’ soruşturması

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#Serdar Sertçelik#Murat Çelik#Ayhan Bora Kaplan
Polis müdürlerine ‘sızıntı’ soruşturması
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:00

AYHAN Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın gizli tanığı olan M7 koduyla bilenen Serdar Sertçelik’in firarı ile ilgili olarak,  eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, şube müdür yardımcısı Şevket Demircan açığa alındıktan sonra tutuklandı ve  haklarında dava açıldı.

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Bu yargılama sürerken, Ayhan Bora Kaplan’ın verdiği ifadenin FETÖ firarisi Cevheri Güven’in görüntüsüyle birlikte yayınlanması üzerine başlatılan soruşturmada ise Narkotik Şubede görevli polis memuru Serkan Dinçer’e ulaşıldı. Dinçer, Kaplan’ın ifadesini Cevheri Güven’e ulaştırdığı iddiasıyla tutuklandı.

ÖRGÜTE YARDIM SUÇLAMASI

Dinçer’in dijital incelemesinin ardından “tespit edilen bazı hususlar” nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görev yapan polis müdürleri Çelik, Öner ve Demircan’ı mevcutlu olarak ifadeye çağırdı. Polis müdürlerine, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlaması yöneltildi. Şüpheli polis müdürlerine Ayhan Bora Kaplan’ın ifade metninin Cevheri Güven’e nasıl ulaştırıldığı soruldu. “Kaplan’ın ifadesini siz mi sızdırdınız” sorusuna şüpheli polislerin, kendilerinin FETÖ ile mücadele eden isimler olduğunu, söz konusu ifadeyi göndermelerinin söz konusu olmadığını anlattığı öğrenildi.

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3’Ü DE SERBEST

Polis müdürleri Çelik, Öner ve Demircan savcılıkta serbest bırakıldı. Gizli tanığın firarı ile soruşturmasında açığa alınan polis müdürleri Çelik, Öner ve Demircan geçen hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla göreve dönmüştü.

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#Serdar Sertçelik#Murat Çelik#Ayhan Bora Kaplan

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