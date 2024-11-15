×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Polis Minibüsü#Kaza
Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 23:19

Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybette, 7'si polis 11 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya-Karapınar yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 BZ 693 plakalı İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada, karşı yönden seyir halinde olan Fahri A. idaresindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle savrulan araçları gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebahat Filiz hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 4 kişi, minibüste bulunan 7 polis memuru yapılan ilk müdahalelerin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay yerindeki yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Sebahat Filiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Polis Minibüsü#Kaza

BAKMADAN GEÇME!