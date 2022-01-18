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Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde silah kazası! 3 kişi yaralandı

#Polis Meslek Eğitim Merkezi#Erzincan#Kaza Kurşunu

Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen silah kazasında 3 polis memuru yaralandı.

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Olay, bugün akşam saatlerinde Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezinde meydana geldi. Polis Eğitim Merkezinde meydana gelen silah kazasında 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından Vali Mehmet Makas ile Emniyet Müdürü Kenan Kurt, hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane ziyareti sonrası kısa bir açıklama yapan Vali Mehmet Makas, olayın silahın kazara patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti. Vali Makas, olayla ilgili araştırmanın başlatıldığını söyledi.

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#Polis Meslek Eğitim Merkezi#Erzincan#Kaza Kurşunu

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