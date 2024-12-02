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Polis mermi yağdırdı: 2 ölü 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbu#Çekmeköy#Polis
Polis mermi yağdırdı: 2 ölü 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Çekmeköy’de polis memuru H.Ş., alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiye ateş açtı. Sabri Ekşi ve Yusuf Ali Ekşi’nin hayatını kaybettiği saldırıda iki kişi ise yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren H.Ş. kaçtı.

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İstanbul Çekmeköy’de dün saat 20.05 sıralarında bir inşaat firmasının ofisine giden polis memuru H.Ş. ile işyeri sahibi Sabri Ekşi, oğulları Yusuf Ali Ekşi ve Emirhan Furkan Ekşi ile çalışanları Orhan Uka arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti. Saldırıda Sabri Ekşi ve Yusuf Ali Ekşi hayatını kaybetti. Polis memuru H.Ş. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri H.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

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#İstanbu#Çekmeköy#Polis

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