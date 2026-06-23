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Polis mercek altına aldı: 10 eğitim kurumu ve yöneticilerine operasyon! Böyle yakalandılar

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#FETÖ#Kocaeli
Polis mercek altına aldı: 10 eğitim kurumu ve yöneticilerine operasyon Böyle yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 14:06

Kocaelİ'de FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Polis mercek altına aldı: 10 eğitim kurumu ve yöneticilerine operasyon Böyle yakalandılar

Bu kapsamda örgütün ildeki güncel eğitim yapılanması mercek altına aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu 10 eğitim kurumu ve burada yönetici olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

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Polis mercek altına aldı: 10 eğitim kurumu ve yöneticilerine operasyon Böyle yakalandılar

Eş zamanlı baskınlarda 2'si firari olduğu saptanan 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda nakit para ve eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli doküman ele geçirildi.

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Polis mercek altına aldı: 10 eğitim kurumu ve yöneticilerine operasyon Böyle yakalandılar

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Polis mercek altına aldı: 10 eğitim kurumu ve yöneticilerine operasyon Böyle yakalandılar

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Polis mercek altına aldı: 10 eğitim kurumu ve yöneticilerine operasyon Böyle yakalandılar

 

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#Operasyon#FETÖ#Kocaeli

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