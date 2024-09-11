Polis memurunun sosyal medyadaki görüntüsü tepki çekmişti... Emniyet'ten açıklama: Açığa alındı

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu:

Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.