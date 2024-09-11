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Polis memurunun sosyal medyadaki görüntüsü tepki çekmişti... Emniyet'ten açıklama: Açığa alındı

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#Polis#Sosyal Medya#Tiktok
Polis memurunun sosyal medyadaki görüntüsü tepki çekmişti... Emniyetten açıklama: Açığa alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 15:39

Bir sosyal medya platformunda karşılıklı yayın yaptığı kadına uygunsuz hareketlerde bulunan polis memuru tepki toplamıştı. Olay sonrası Emniyet'ten açıklama yapıldı. Görüntülerdeki polis memurunun açığa alındığı ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu:

Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Polis#Sosyal Medya#Tiktok

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