Polis memurunun sosyal medyadaki görüntüsü tepki çekmişti... Emniyet'ten açıklama: Açığa alındı

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu:
Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) September 11, 2024
Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.