DÃ¼n Ä°zmir bugÃ¼n Antalya... Ä°ki polis memuru aynÄ± felakete kurban gitti Cenaze tÃ¶reninde gÃ¶z yaÅŸartan anlar

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Kaza, dÃ¼n saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Bornova Anadolu Lisesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Ä°zmir Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶revli 2 yÄ±llÄ±k polis memuru Yunus AydÄ±nâ€™Ä±n kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi motosiklet devrildi. AydÄ±n ve arkasÄ±ndaki eÅŸi Mihriban AydÄ±n, savrularak asfalt zemine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralanan Yunus AydÄ±n ile eÅŸi Ege Ãœniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan Yunus AydÄ±n mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

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EÅžÄ°NÄ°N CENAZESÄ°NE AMBULANSLA GETÄ°RÄ°LDÄ°

Yunus AydÄ±nâ€™Ä±n cenazesi, Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan memleketi Bursaâ€™nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esine gÃ¶nderildi. AydÄ±nâ€™Ä±n TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutu, polis mangasÄ± eÅŸliÄŸinde topraÄŸa verileceÄŸi kÄ±rsal Turgutalp Mahallesiâ€™ne getirildi. 4 ay Ã¶nce evlendiÄŸi ve kazada yaralanan eÅŸi Mihriban AydÄ±n da ambulansla cenazeye getirildi.

Polis memuru Yunus AydÄ±n, Turgutalp Mahallesi Camisiâ€™nde Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sonrasÄ± mahalle mezarlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.

ANTALYA'DA DA BÄ°R POLÄ°S MOTOSÄ°KLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTÄ°

Kaza, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda Kumluca-Antalya kara yolunun BeÅŸikÃ§i Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Antalya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶revli Cuma ÅžimÅŸekâ€™in virajda kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi 07 BYN 541 plakalÄ± motosikleti, devrildi. YaklaÅŸÄ±k 150 metre sÃ¼rÃ¼klenen ÅžimÅŸek, bariyere Ã§arptÄ±. Yunus Timi'nde gÃ¶revli polis memuru Cuma ÅžimÅŸek, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anÄ±nda kaskÄ± takÄ±lÄ± olan ÅžimÅŸek'in parÃ§alanan motosikleti sÃ¼rtÃ¼nmeden dolayÄ± yandÄ±. Ekiplerin mÃ¼dahalesi sonrasÄ± motosikletteki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Cuma ÅžimÅŸek'in cenazesi ise morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)Â