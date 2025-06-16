Polis memurunun evinde vahşet

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İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Semih Gülmüş’ün evine geldi. Daireden doğalgaz kokusu geldiğini fark eden ekipler, çağırdıkları çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde Gülmüş’ü yerde, hareketsiz şekilde bulan ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Semih Gülmüş’ün hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği iddia edilen polis memurunun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Ekiplerin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında, evin bir odasında ve mutfağında poşetlere sarılı halde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Polis, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.