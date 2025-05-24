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Polis memurunun aracından cephanelik çıktı

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#Polis#Cephanelik#Uyuşturucu
Polis memurunun aracından cephanelik çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 17:57

Sakarya'da bir polis memurunun aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen aracı takibe alan ekipler adeta cephanelik ile karşılaştı. Zanlı gözaltına alındı.

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Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı.

Polis memurunun aracından cephanelik çıktı

EKİPLER UYUŞTURUCU İÇİN DURDURDULAR 

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde operasyon düzenleyen ekipler, aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 25 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi. Polis memuru olduğu anlaşılan ve gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Polis#Cephanelik#Uyuşturucu

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