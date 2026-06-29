Polis memurunu silahla vurdu, gazetecilere böyle seslendi

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Olay, 25 Haziran’da saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, silahlı kişiler tarafından takip edildiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipte görevli polis memuru M.A.Ş., bölgede araştırma yaptığı sırada 01 AZK 699 plakalı motosikletle olay yerine gelen Can Ceylan, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar polis memurunun kasık ve bacağına isabet etti. M.A.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polisin takibiyle yakalandı.

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Cinayet Büro Amirliğine götürülen Ceylan’ın, olay günü eğlendiği gece kulübüne silahlı saldırı düzenlemek isterken polis memuru M.A.Ş.’yi vurduğu ortaya çıktı. Can Ceylan’ın gürültü yaptığı gerekçesiyle gece kulübünden atıldığı, intikam almak için silahla iş yerine ateş ettiği belirtildi. Adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Yanlışlıkla vurdum. Pişmanım" diyen Ceylan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Bu arada Çukurova Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan polis memuru M.A.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.