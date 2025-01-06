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Polis memuruna çarpıp ağır yaralayan sürücü serbest bırakıldı

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#Üsküdar#İstanbul#Kaza
Polis memuruna çarpıp ağır yaralayan sürücü serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 16:36

Üsküdar’da trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine gelen kadın polis memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saat 20.00 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk Sahil yolunda gerçekleşti. İddiaya göre, trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine giden polis memuru yolun karşısına geçerken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Polis memuruna çarpıp ağır yaralayan sürücü serbest bırakıldı

Ağır yaralanan kadın polis, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü G.T. (19) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli G.T.’nin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi. Yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

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#Üsküdar#İstanbul#Kaza

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