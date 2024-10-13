Polis memuruna bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya: 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandı

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Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bayramoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan kişi, bıçakla ekiplere saldırıp, bir polis memurunu sırtından yaraladı. Bunun üzerine diğer polisler saldırganı vurarak yakaladı.

Polis memuru ve saldırgan, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sinir krizi geçiren kişinin, eve gelen polis memurunu bıçaklaması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gözden Kaçmasın İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi Haberi görüntüle

BAKAN YERLİKAYA: POLİSİMİZ 7 BIÇAK DARBESİ ALDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Konya'da ihbara giden polisin bıçaklı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir.

29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır.

Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum.

Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır.

Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin.

Polis kardeşime acil şifalar diliyorum.