Polis memuru ve eşi 13 kişi tarafından darp edildi: Şüpheliler serbest bırakıldı

Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesinde yürüyen trafik şubede görevli polis memuru T.Y. ve eşi E.Y.’nin yanlarından geçen araç, polis memurunun eşinin ayağına çarptı. Çarpma nedeniyle araç içindekileri uyaran polis memuruna otomobil içindeki şüpheliler saldırmaya başladı. Şüpheliler etrafta bulunan arkadaşlarını da kavgaya çağırdı. Bu esnada darbı görüntülemek isteyen polis memurunun eşinin elinden telefonu alan şüpheliler kadını da darp etti.

13 KİŞİ POLİSİ VE EŞİNİ DARP ETTİ

Olay ardından gelen polis ekipleri yaptığı güvenlik kamerası çalışmalarında polis memuru ve eşini 13 kişinin darp ettiğini belirledi. Şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde Muhammet Ali G.(18), Şahin A. (19),Berat K. (19), Fırat A.(21) ve Ergün K.(21) olduğu tespit edildi. Şüpheliler Berat K.’nın 5 suç kaydı, Fırat A.’nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarda Muhammet Ali G., Şahin A. Ergün K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tespiti yapılan diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.