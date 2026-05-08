Polis memuru trafikte tartıştığı kişinin önünü kesti, havaya ateş açtı: 'Hayatında yazılabilecek en ağır cezayı yazacağım'

Haberin Devamı

Olay, 7 Nisan Salı günü saat 18.36 sıralarında Konaklar Mahallesi TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen polis memuru S.Z., iddiaya göre 34 MIY 487 plakalı aracın trafiği tehlikeye sokacak şekilde hareket ettiğini öne sürerek sürücüyle tartıştı. Tartışmanın ardından araç olay yerinden uzaklaştı.

TARTIŞMA KÖPRÜ YOLUNDA DEVAM ETTİ

Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Etiler katılım noktasında taraflar yeniden karşı karşıya geldi. İddiaya göre konvoy halinde gelen 35 CEJ 043 plakalı araçta bulunan Fatih A. ile Samet D.'nin araçtan inmesi üzerine polis memuru S.Z. havaya 1 el ateş açtı.

Haberin Devamı

'AİLEME ZARAR GELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNEREK HAVAYA ATEŞ AÇTIM'

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları emniyete götürdü. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili 'Silahla tehdit', 'Birden fazla kişiyle tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Polis memuru S.Z.'den el svabı(atış artığı tespiti) alınırken, olayda kullandığı silahın incelemelerin ardından kendisine teslim edildiği kaydedildi. Taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili görüntüleri incelemeye aldı. Polis memuru S.Z.'nin olay sırasında görev istirahatli olduğu, ifadesinde ise yanında bulunan eşi ve çocuğuna zarar gelebileceğini düşündüğü için havaya ateş açtığını söylediği ifade edildi.

Trafikteki tartışmaya karışan sürücü, "Bugün boğaz köprüsüne son bir kilometre kala trafikte bir vatandaşla tartışma yaşadık. Vatandaş önüme kırıp polis kimliğini göstererek 'Sana hayatında yazılabilecek en ağır cezayı yazacağım. Sen göreceksin' diyerek tehditte bulundu. Bende sakinliğimi koruyarak yazabileceksen yaz, öderiz sıkıntı yok dedim. Yoluma devam edip camımı kapattım. İleride önümü kesip tekrar tartışmaya girdi. Polis kimliğini tekrar göstererek hakaret etti. Arabadan inip havaya ateş etti. Şimdi ben yetkililere soruyorum, polislere kimliği trafikte üstünlükleri olsun diye mi veriyorsunuz. Silahı, trafikte tartışma yaşadığında adamın önünü kesip havaya ateş etmesi için mi veriyorsunuz?" diye konuştu.