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Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Şehit#Bilal Çam#Diyarbakır
Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 13:51

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde polis memuru Bilal Çam (40), geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, 30 Haziran’da Ergani ilçesinde meydana geldi. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Bilal Çam, Ergani ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Çam, doktorların tüm çabasına karşın dün hayatını kaybetti. Bilal Çam’ın cenazesi Elazığ’da toprağa verilecek.

Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

Silvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Bilal Çam, 30 Haziran 2025 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede 06 Temmuz 2025 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 07 Temmuz 2025 tarihinde ikindi namazına müteakip Elazığ İzzet Paşa Camii'nden kaldırılacaktır. Merhum mensubumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi. (DHA)

 

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#Şehit#Bilal Çam#Diyarbakır

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