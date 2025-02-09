Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Kumluca-Antalya kara yolunun Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cuma Şimşek’in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi. Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı. Yunus Timi'nde görevli polis memuru Cuma Şimşek, hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

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'KUMLUCA SEVDAMIZ SORGULANMAZ'

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Cuma Şimşek'in, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşımı ortaya çıktı. Cuma Şimşek'in araç kullanırken çektiği görüntüsünü, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notuyla paylaştığı görüldü.