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Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Cuma Şimşek#Antalya#Kaza
Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 16:06

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek (39), motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Kumluca-Antalya kara yolunun Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cuma Şimşek’in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi. Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı. Yunus Timi'nde görevli polis memuru Cuma Şimşek, hayatını kaybetti.

Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi ise morga kaldırıldı. 

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Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

'KUMLUCA SEVDAMIZ SORGULANMAZ'

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Cuma Şimşek'in, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşımı ortaya çıktı. Cuma Şimşek'in araç kullanırken çektiği görüntüsünü, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notuyla paylaştığı görüldü.

Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti
Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

 

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#Cuma Şimşek#Antalya#Kaza

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