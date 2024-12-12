Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil ilk kez hakim karşısına çıktı... Savunma yapamadı

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Ümraniye’de 23 Eylül 2024 tarihinde polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) şehit eden Yunus Emre Geçti, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Yunus Emre Geçti tutuklu bulunduğu Erzincan Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz ve ailesi salonda hazır bulundu.

AVUKATLAR DAVADAN ÇEKİLDİ

Tutuklu sanık Yunus Emre Geçti, kimlik tespiti sırasında bekar olduğunu ancak 5 aylık bebeği olduğunu söyleyerek, “Liseyi bitirdim, üniversitede staja başlayacaktım. Bu durumdan dolayı başlayamadım. Teknisyenim. Sabıka kaydım yok” dedi.

Mahkeme başkanı, sanık için barodan atanan avukatların istifa dilekçesi belirterek, “Yeniden barodan avukat talep edeceğiz. Bu nedenle senin savunmanı alamıyoruz” dedi. Sanık ise, “Ben savunma yapamayacaksam nasıl yargılanacağım? Bana polis merkezinde ifade verdirdiler. Ben kendimi savunmak istiyorum. Bana ceza verecek misiniz” diye karşılık verdi. Mahkeme başkanı ise “Savunmanı almadan herhangi bir hükme varamayız” ifadelerini kullandı.

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“BELİMDEKİ SİLAHI ALDI”

Olay günü Yunus Emre Geçti’nin yaraladığı polis memuru müşteki K.H.S., “Gece vardiyası için polis merkezine geldim. Değişim yapılırken Yunus Emre Geçti kelepçeli şekilde merkeze geldi. Tutanağı alıp gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra nöbetçi savcıya aktardım, ifade almaya geçtim. Doğukan ve Yunus Emre’nin ifadesini aldım. Ben mukayyit odasındayken polis memuru arkadaşım gelerek Yunus’un kaçtığını söyledi. Ekip olarak aramak için dışarı çıkmışlardı. Kameralara bakmak için odaya gittik. Komiser, ‘Şeyda ile birlikte çıkın, arayın’ dedi. Annesi tekelin orada olabileceğini söyledi. Gittiğinizde Yunus’u gördüm, kaçmaya başladı. Yakaladığımda dilenmeye başladı ve aramızda arbede çıktı. Kelepçelemeye çalıştığımda Şeyda yanımdaydı. Şeyda bana kelepçeyi verdi, takmaya çalışırken kelepçe koptu. Ben sanığı tutarken belimdeki silahı aldı. Vatandaşa ateş etmesin diye namlunun ucunu tutarken ateş etti ve elimden vuruldum. Şeyda’ya siper almasını söyledim. Birkaç kez silah sesi duydum. Kendimi savunma amaçlı ben de siper aldım. Sanık kaçtı. Şeyda’nın yanına gittiğimde hareketsiz yatıyordu. İlk gördüğümde nefes alıyordu. Hastaneye kaldırdık. Tedavim hala devam etmekte” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

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“EŞİMİN YARALANDIĞINI TELSİZDEN DUYDUM”

Şehit Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz, Sivas’ta görevli polis memuru olduğunu belirterek, “Olayın olduğu gün görevimi ifa ederken telsizden polis memurlarının yaralandığına dair bir anons geldi. Eşimi aradım ama telefonlarımı açmadı. Yola çıktık, arkadaşım vurulan kişinin benim eşim olduğunu söyledi. 2-3 saat bir ameliyat süreci yaşadık. Olayda ihmali bulunan kim varsa şikayetçiyim” dedi.

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Sanık Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti, “Madde bağımlısı bir çocuğum var. 26 suç dosyası olan bir çocuğun dışarda gezmesi neden? Sözün bittiği yerdeyim. Olay günü aradım, karakola gittim. Akşam yemek götürmek için karakola gittiğimde Yunus kelepçesiz şekilde yanıma getirildi. Polise, ‘sigara içebilir miyim’ diye sordu. Polis ‘hayır’ deyince merdivenlerden kaçtı. Polis memurlarıyla arabadayken Şeyda Hanım ‘çocuğun nerde’ dedi, ben de mahallede olabileceğini söyledim. Gittiğimizde oradaydı ama zapt edemediler. Ben iki kurşun yedim” diyerek şikayetçi olmadığını söyledi.

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TANIKLAR OLAY ANINI ANLATTI

Duruşmada olaya tanık olan vatandaşlar dinlendi. Tanık S.K., “Eşim ve çocuklarımla akraba ziyaretinden gelirken tekelin olduğu yerde kalabalık vardı. Silah sesleri duydum. Olay yeriyle aramızda 15 metre vardı. Gidip baktığımda şehit olan polis memurunu gördüm. Ambulansı aradım. Temiz bir tişört isteyip başına tampon yaptım” dedi. E.Y. isimli tanık ise, “Ben olayın geçtiği tekele alışveriş için gelmiştim. Camın önünde dururken koşuşturmayı gördüm. Erkek polis yan dükkanın camına yasladı ve kelepçe takmaya çalıştı. Arbede yaşandı, ancak bir şey yapamadık. Şahıs o sırada polisin silahını aldı. Kadın polis varilin arkasında şahısla çatıştı. 15 saniye içinde silah sesleri kesildi. Kadın polisin yerde yattığını gördük. Şahısın koşarak kaçtığını gördük. Kadın polis kafasından vurulmuştu” dedi.

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Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yunus Emre Geçti’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Avukat atanması için baroya yazı yazan mahkeme, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Yunus Emre Geçti (19), 22 Eylül'de polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Yunus Emre Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı. Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi Pınar Geçti (43) yaralanmıştı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.