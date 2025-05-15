×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu! Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Güncelleme Tarihi:

#Şeyda Yılmaz#Ümraniye#Şehit
Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 14:20

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polis hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haberin Devamı

Ümraniye'de 22 Eylül'de 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Aranan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) , Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit oldu. Polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralandı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÜmraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katilin ilk ifadesi ortaya çıktıÜmraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katilin ilk ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

Şeyda Yılmaz'ı şehit edilmesine ilişkin 3 polis memuru hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, polis memuru Abdullah A.’nın polis merkezinde komiser olduğu diğer 2 kişinin ise polis memuru olduğu yer aldı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

'POLİS MEMURUNUN DALGINLIĞINDAN FAYDALANDI FİRAR ETTİ'

İddianamede, hırsızlık şüphesiyle yakalanan Yunus Emre Geçti’nin polis merkezinde muhafaza odasında tutulduğu, Geçti’nin annesi ve yakınlarının ‘yemek getirdik görüşebilir miyiz' ricası üzerine şüpheli polis memuru Ramazan A.’nın dalgınlığından faydalanıp firar ettiği kaydedildi. Komiser Abdullah A.’nın yakalama çalışmaları için şehit polis memuru Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı S.’yi görevlendirdiği, Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi’nde yaşanan kovalamaca ve arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz’ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, şüpheli polis memuru Ramazan A.’nın gözaltındaki Yunus Emre Geçti’yi nezaret odasında tuttuğu, bu sırada ailesiyle görüşmesi için tek başına ve kelepçesiz şekilde odadan çıkardığı, ailesiyle görüştüğü sırada Ramazan A.’nın oradan uzaklaştığı, bu sırada Geçti’nin kaçtığı ifade edildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınŞehit polis Şeyda Yılmazın katilinin annesi konuştu: Polis yerine keşke ben ölseydimŞehit polis Şeyda Yılmaz'ın katilinin annesi konuştu: Polis yerine keşke ben ölseydimHaberi görüntüle

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Komiser Abdullah A.’nın ise olay anında amir odasında olduğu, Geçti’nin yalnız başına beklediğini ve tedbir alınmadığını etrafı izlediği güvenlik tedbirlerini almadığı vurgulandı. Polis memuru Kürşat Hakkı S.’nin ise kaçan Yunus Emre Geçti'yi yakalamaya çalışırken görev silahının alınmasına sebep olduğu, bu silahla ateş açan şahsın polis memuru Şeyda Yılmaz’ın ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Üç polis hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyonda şehit olmuştu Acı olayda 3 polis hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şeyda Yılmaz#Ümraniye#Şehit

BAKMADAN GEÇME!