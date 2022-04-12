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Polis memuru otomobilinde ölü bulundu

#Antalya#Polis#Soruşturma

Antalya’da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu polis memuru Nazım A. ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu. İntihar ettiği üzerinde durulan polis memuru Nazım A.’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Fidanlık içinde gezintiye çıkan vatandaşlar otomobil içinde hareketsiz halde bir kişiyi görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobil içerisinde hayatını kaybeden kişinin polis memuru Nazım A. olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazım A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar ettiği üzerinde durulan Nazım A.'nın, ailesinin ise akşam saatlerinde kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazım A.'nın polis lojmanlarında oturduğu belirlendi.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Antalya#Polis#Soruşturma

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