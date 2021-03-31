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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Polis memuru Muhammet Başoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

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Polis memuru Muhammet Başoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Zonguldak’ta bir süredir koronavirüs tedavisi gören polis memuru Muhammet Başoğlu (43), hayatını kaybetti. Başoğlu, Zonguldak’ın Gökcebey beldesinde toprağa verilecek.

Bartın Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Muhammet Başoğlu, 12 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başoğlu, 10 gün önce Zonguldak Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Dün akşam durumu ağırlaşan Muhammet Başoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası, 21 yıllık polis memuru olan Başoğlu’nun cenazesi, Zonguldak’ın Gökcebey beldesinde toprağa verilecek.

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