Polis memuru Melih Okan Keskin'in ölüm davasında yeni gelişme: Tanıklar dinlendi

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Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat'ta otomobilini, Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Araç muayene istasyonu çalışanları tarafından darbedilen Melih Okan Keskin, kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 5 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Saruhan A., Murat Y., Y.K. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden Saruhan A. ve Murat Y. tutuklandı, Y.K. ve R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 4 sanık hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 11 Haziran'da görülen duruşmasında mahkeme tutuklu 2 sanıktan Murat Y.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Bugün devam edilen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların tamamı, polis memuru Keskin'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tanık H.Ç., olay tarihinde araç muayene istasyonunda amir yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, "Ofiste oturuyordum. Sesleri duyunca olay yerine gittim. Gittiğimde olay bitmişti, personeller dışarıdaydı. Ben de işlerinin başına dönmelerini söyledim. Melih Okan Keskin küfrediyordu" dedi.

'KÜFRETTİ'

Tanık B.G. de araç muayene istasyonunda amir yardımcısı olarak çalıştığını belirterek, "Beyefendi fren lambasının yandığını söyledi. ‘Benim lambam yanıyor’ diyerek küfretti. O esnada çocuklar da ‘Senin karşında bayan var’ diyerek müdahalede bulundu. Bana yönelik fiziki bir saldırı olmadı. Sonrasında güvenlik görevlileri geldi. Darp sırasında olayı görmedim" diye konuştu.

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DAVA ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Saruhan’ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Eksik hususların tamamlanmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 8 Aralık’a erteledi.