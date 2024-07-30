×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3'ü ağır 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kavga#Malatya#Kiracı
Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3ü ağır 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 15:21

Malatya'da, polis memuru Murat B., kiracısı olan akrabası kişilerle alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında silahını ateşleyen Murat B., 5 kişiyi yaraladı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. Polis memuru Murat B. ile kiracıları ve aynı zamanda akrabaları olan kişiler arasında alacak anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında polis memuru Murat B., yanındaki beylik tabancası ile akrabalarına ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3ü ağır 5 yaralı

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından polis memuru Murat B. meslektaşlarına teslim olurken, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#Malatya#Kiracı

BAKMADAN GEÇME!