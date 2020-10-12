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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Polis memuru kazada yaralandı

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Polis memuru kazada yaralandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet ile evrak dağıtan polis memuru Mesut Alkan (30), kazada yaralandı.

Polis memuru kazada yaralandı
Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle gezerek imza alan ve evrak dağıtan polis memuru Mesut Alkan, önüne çıkan kişiye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan bisiklet devrildi. Kaza sonucu polis memuru yaralandı.

Yaralı polis olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Alkan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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