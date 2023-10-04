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Polis memuru kaza şehidi

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#Polis#Şehit
Polis memuru kaza şehidi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:00

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ertuğrul Kırık, görev yaptığı şubede önceki gün silah kazası sonucu ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kırık, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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Kırık için dün Bitlis Polis Akademisi Polis Eğitim Merkezi'ndeki spor salonunda yapılan uğurlama törenine kurum amirleri, silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

Polis memuru kaza şehidi

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, meslektaşlarının omuzlarında alana getirildi. Şehit polis memuru Kırık için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından öz geçmişi ve dualar okundu. Kırık'ın cenazesi daha sonra yine meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınıp, kara yoluyla memleketi Erzurum'un Aşkale ilçesi Kandilli beldesi Ortabahçe köyüne uğurlandı. Ailesinde 4 çocuktan en büyüğü olan, evli ve 1 çocuk babası Kırık, polislik mesleğine 25 Mayıs 2017'de Ankara'nın Altındağ ilçesinde başlamıştı. 2019'da Özel Harekât branşına geçen şehit polis memuru, aynı yıl Bitlis'e tayin olmuştu.

 

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#Bitlis#Polis#Şehit

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