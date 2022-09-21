Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Polis Memuru İlknur Erim Bahadır ölü bulunmuştu! Nedeni ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#TRABZON#Polis#Mahkeme
Polis Memuru İlknur Erim Bahadır ölü bulunmuştu Nedeni ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 16:12

TRABZON’da önceki gün evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan polis memuru İlknur Erim Bahadır’ın (45), tabancasıyla yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Bahadır’ın kendi ve eşinin ailesi arasında çıkan 'defin yeri' anlaşmazlığı ise mahkemeye taşındı. Mahkeme kararıyla 2 gün bekletilen cenaze, Bahadır'ın kendi ailesi tarafından defnedilmek üzere memleketi Elazığ’a götürüldü.

Haberin Devamı

Beşikdüzü ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından önceki gün silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Elazığlı polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı, başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bahadır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin, yanında tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Ölümle ilgili başlatılan soruşturmada, İlknur Erim Bahadır’ın tabancasıyla hayatına son verdiği ortaya çıktı.

AİLELER ARASINDA 'DEFİN YERİ' ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Bahadır’ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonrası büyükşehir belediyesi gasilhanesine konuldu. Bahadır’ın Samsun’da yaşayan ailesi, kente gelerek, cenazeyi memleketleri Elazığ’da defnetmek isteyince, aileler arasında defin yeri tartışması çıktı. Karara varamayan ailelerin savcılığa şikayeti üzerine konu yargıya taşındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ‘annelik hakkı’ gerekçesiyle cenazenin, İlknur Erim Bahadır’ın kendi ailesine verilmesini hükmetti. 2 gün gasilhanede bekleyen cenaze İlknur Erim Bahadır’ın ailesince teslim alınarak, defnedilmek üzere Elazığ’a götürüldü.

Haberin Devamı

Öte yandan olay günü komşusunu telefonla arayan polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın 4 yaşındaki oğlunu okuldan almasını istediği ortaya çıktı. Komşu kadının, kendi çocuğu ile aynı sınıfta okuyan polis memuru Bahadır'ın çocuğunu alarak, evine götürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRABZON#Polis#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles