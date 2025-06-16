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Polis memuru ile yumruk yumruğa kavga! Valilik açıklama yaptı: Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

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#Kavga#Darp#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 12:54

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hasarlı kaza sonrası biri polis memuru 2 sürücü arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklama yaptı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde meydana geldi. Mesai bitimi sonrası evine gitmek için yola çıkan Honaz İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memurunun kullandığı otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler polis memuru ile B.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya, B.T.'nin yakınları da dahil oldu. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar darp raporu alıp karşılıklı şikayetçi oldu.

Polis memuru ile yumruk yumruğa kavga Valilik açıklama yaptı: Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "15 Haziran 2025 günü saat 19.50 sıralarında Honaz İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli bir polis memuru, mesai bitimi özel aracıyla Denizli merkezindeki ikametine giderken, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi üzerinde başka bir araçla çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrası araç sürücüsü ve yakınlarıyla polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, taraflar polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

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Polis memuru ile yumruk yumruğa kavga Valilik açıklama yaptı: Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

 

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#Kavga#Darp#Polis

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