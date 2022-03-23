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Polis memuru hemşire eşini öldürdü

#Kadın Cinayeti#Polis#Hasan Solak
Polis memuru hemşire eşini öldürdü

Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hasan Solak, dün sabah saatlerinde Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ve eşinin meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı.

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3 çocuk sahibi çift arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Bu sırada polis memuru Hasan Solak, tabancasıyla eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Polisin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği 2 hemşire de yaralandı.

ÖNCE VURDU SONRA KAÇTI

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatma Solak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan polis memuru Hasan Solak ise kısa süre sonra meslektaşları tarafından yakalandı. Polis memurunun yaraladığı eşinin arkadaşı hemşire S.Ç.’nin hastanedeki tedavisine ise devam ediliyor.

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#Kadın Cinayeti#Polis#Hasan Solak

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