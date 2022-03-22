Polis memuru eşinin vurduğu hemşire hayatını kaybetti

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Olay, sabah saatlerinde Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.S., hastane yakınlarında hemşire eşi F.S. ve eşinin meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışmada polis memuru H.S., üzerindeki beylik tabancasıyla eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı.

Polisin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği 2 hemşire yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan F.S., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan polis memuru H.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.S., daha sonra soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim edildi.

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H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi.